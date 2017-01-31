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Seher Vakti umre yolcusu

31 Ocak 2017 Salı 06:00
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Yozgat Seher Vakti Spor Ekibi'nin üyeleri kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ekip üyelerinin bir bölümü umre ziyaretinde bulunmak üzere 2 Şubat'ta yola çıkacak.

Seher Vakti umre yolcusu
Yozgat'ın yanı sıra ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği organizasyonlarla dikkat çeken 'Seher Vakti Spor Ekibi' bu kez umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. 
Ekip üyeleri geçtiğimiz akşam yemekte bir araya geldi. Ekibin umre yolcusu üyelerine, gidemeyen diğer arkadaşları yemek daveti verdi. Seher Vakti Spor Ekibi Lideri Mehmet Yancıoğlu, Ekip Çavuşu Osman İçme başta olmak üzere geniş katılımın olduğu yemekte umre öncesi yaşanan heyecan paylaşıldı.
Seher Vakti Spor Ekibi Lideri Mehmet Yancıoğlu, nazik davetlerinden ötürü tüm arkadaşlarına teşekkür etti.
Ekip Çavuşu Osman İçme de açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
"Seher Vakti Spor Ekibi bir farklılık göstererek 2 Şubat'ta umreye gidiyor. Ben, arkadaşlarım Mehmet Yancıoğlu, Vedat Uslukılıç eşiyle, Ahmet karabulut eşiyle,Yakup Arslan eşiyle, Çelebi Aslan, Hüseyin Durusoy, Sümmani Özden eşiyle inşallah kutsal topraklara gidecek. Gitmeyen ekip üyesi arkadaşlar giden arkadaşlara veda yemeği ikramında bulundular ekibim adına tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ederim."

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