Seher Vakti umre yolcusu

Yozgat'ın yanı sıra ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği organizasyonlarla dikkat çeken 'Seher Vakti Spor Ekibi' bu kez umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Ekip üyeleri geçtiğimiz akşam yemekte bir araya geldi. Ekibin umre yolcusu üyelerine, gidemeyen diğer arkadaşları yemek daveti verdi. Seher Vakti Spor Ekibi Lideri Mehmet Yancıoğlu, Ekip Çavuşu Osman İçme başta olmak üzere geniş katılımın olduğu yemekte umre öncesi yaşanan heyecan paylaşıldı.

Seher Vakti Spor Ekibi Lideri Mehmet Yancıoğlu, nazik davetlerinden ötürü tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

Ekip Çavuşu Osman İçme de açıklamasında şu ifadelere yer verdi: