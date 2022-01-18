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ŞEHADET BERAATI VERDi

Yozgat Valisi Ziya Polat geçtiğimiz ay içerisinde Irak’ın Kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde hain terör örgütü saldırısı sonrasında şehit edilen Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in ailesine Şehadet Beratını teslim etti.

18 Ocak 2022 Salı 00:30
ŞEHADET BERAATI VERDi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan YozgatPiyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in Mevlid-i Şerif programına katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, şehit ailesine Şehadet Beratı verdi. 40 gün önce şehit olan Doğanay Çelik’in Yozgat’ın Yerköy ilçesi Gündoğdu köyünde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile katıldı. Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan Doğanay Çelik’in için düzenlenen Mevlid-i Şerif  programında Vali Ziya Polat, şehidin ailesine ‘Şehadet Beraatı’ vererek, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Şehit Doğanay Çelik’in Annesi Anne Dilber Kılavuz, ‘’Hainleri sevindirmeyeceğim, ne mutlu ki evladım şehadet şerbetini içti. Rabbim bana bunu nasip etti’’ dedi. 

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