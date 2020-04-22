Şeflere uygulamalı eğitim

AKDAĞMADENİ ve Çayıralan Orman İşletmelerine ataması yapılan işletme şeflerine teorik verilen eğitimin ardından ormanlık alanda uygulama eğitimi verildi. Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüklerine atamaları yapılan Orman İşletme Şeflerine tabii tensil sahalarında önce teorik daha sonra uygulamalı olarak tohumlama kesimi damgası, ışıklandırma kesimi damgası ve gençlik bakımı gibi silvikültürel faaliyetlerle ilgili eğitim verildi. İşletme Şefleri ayrıca, işletme pazarlama şubesi tarafından da standardizasyon eğitimine alındı. Eğitime, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Bölge Müdür Yardımcıları Abdulvahap Özdemir ve Kemal Kayıran, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Ali Aslan, Bölge Müdürlüğü Mühendisi Rafet Demir, Orman İşletme Müdürleri Bülent Kayadibi, Hayri Özdemir ile yeni atanan Orman İşletme Şefleri katıldı.