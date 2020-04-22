Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97619
ALTIN
378.514
DOLAR
6.9814
STERLİN
8.5704
EURO
7.5711

Şeflere uygulamalı eğitim

Orman Bölge Müdürlüğü emrine ataması yapılan işletme şeflerine eğitim verildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:59
Şeflere uygulamalı eğitim

AKDAĞMADENİ ve Çayıralan Orman İşletmelerine ataması yapılan işletme şeflerine teorik verilen eğitimin ardından ormanlık alanda uygulama eğitimi verildi. Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüklerine atamaları yapılan Orman İşletme Şeflerine tabii tensil sahalarında önce teorik daha sonra uygulamalı olarak tohumlama kesimi damgası, ışıklandırma kesimi damgası ve gençlik bakımı gibi silvikültürel faaliyetlerle ilgili eğitim verildi. İşletme Şefleri ayrıca, işletme pazarlama şubesi tarafından da standardizasyon eğitimine alındı. Eğitime, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Bölge Müdür Yardımcıları Abdulvahap Özdemir ve Kemal Kayıran, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Ali Aslan, Bölge Müdürlüğü Mühendisi Rafet Demir, Orman İşletme Müdürleri Bülent Kayadibi, Hayri Özdemir ile yeni atanan Orman İşletme Şefleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şeflere Uygulamalı Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NELER OLUYOR ORADA!
NELER OLUYOR ORADA!
MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA
MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA
Kamu çalışanlarına 24 Nisan izini
Kamu çalışanlarına 24 Nisan izini
Asfalt tesisi kuruluyor
Asfalt tesisi kuruluyor
Fidanlara bakım
Fidanlara bakım
Kavak Ağaçları kesiliyor
Kavak Ağaçları kesiliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim