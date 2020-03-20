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Şefkat eli uzatacaklar

SORGUN İlçesinde ‘Şefkat Eli İnsani Yardımlaşma’ adıyla kurulan derneğin kurucu Başkanı Pınar Ünal, amaçlarının yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşmak olduğunu söyledi.

20 Mart 2020 Cuma 03:13
Şefkat eli uzatacaklar

Ünal, “Derneğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma, insani yardım, toplumsal gelişim, eğitim, kültür, kalkınma, sosyal, kültürel faaliyet alanlarında çalışmalarını yürütecek. Sorgun’da muhtaç ailelere, ihtiyaç sahibi hastaları tespit edip, yerinde görerek gerçek ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerimizin yaptığı bağışları ulaştıracağız. Hayırseverlerimizle, ihtiyaç sahiplerimiz arasındaki şefkat eli köprüsünün bir taşı olmak bizler için çok önemli bir şey” dedi. Ünal, hayırseverlerin kendilerine her zaman destekte bulunduklarını, yapılan bağışları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi. 

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Şefkat Eli Uzatacaklar
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