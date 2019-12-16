ŞEFKAT ELi UZANDI

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, iş adamlarının öğrencilere uzatmış olduğu bu şefkat eline kayıtsız kalmayarak, yardımların öğrencilere ulaştırılmasında harekete geçmesiyle birlikte giysiler Saraykent'e ulaşmış oldu. Yüzlerce kışlık ve spor ayakkabı, kışlık kaban ve kazak öğrencilere ulaştırılmak üzere Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Konferans Salonuna öğretmenler tarafından istiflenerek dağıtıma başlandı. Dağıtım organizasyonunda özellikle öğrencilerin yaşıtları arasında kendilerini farklı hissetmemeleri için gerekli tüm önlemler alındı. Yapılan organizasyondan öğrencilerin duymuş oldukları mutluluk ise görülmeye değerdi. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olmak üzere Ankara'dan Saraykent'e gelen Saraykent Sosyal Yardımlaşma dernek Başkanı Ferdi Dinçsoy, dağıtımlar esnasında ise aktif olarak görev aldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, yapılan uygulamadan dolayı öncülük yapan Dinçsoy'a teşekkür etti. Ceylan, ‘’Ankara’dan Saraykent'e gönül köprüsü kuran çok kıymetli hayırsever iş adamlarımızın ilçemiz genelindeki yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere göndermiş oldukları giyecekleri hamdolsun yerlerine ulaştırdık. Özellikle dernek başkanımızın katılımı ile yapılan bu organizasyonda öğrencilerimiz arasında herhangi bir ayrışma yapılmış olmamasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum. İçerisinde bulunduğumuz kış ayı itibarı ile öğrencilerimizin bu giysilerle buluşturmak son derece önemli bir organizasyon oldu. Saraykent Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanımıza göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy da, "Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak vizyonumuz doğrultusunda güzide ilçemiz Saraykent'te faydalı olabilmenin çabası içerisindeyiz. Bu doğrultuda hizmet verdiğimiz Ankara'da hayırsever iş adamlarımızın ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere göndermiş oldukları giysi yardımını yerlerine ulaştırdık. Bundan sonraki süreçte de destek olmamız gereken hal ve durumlarda dernek olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Bizlere göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan'a ve şube müdürlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.