Yozgat merkez ile birlikte ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, korona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı, bazı eczaneler ise kırmızı bant ile sosyal mesafeyi belirlemeyi tercih etti. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti. Akdağmadeni ilçesinde bulunan bazı eczanelerde korona virüse karşı alınan önlem ile müşterileri önce şaşırttı ama daha sonra bu duruma herkes alıştı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla yapılan paravanla ayırdı. Korona virüse karşı şeffaf naylonlu önlem Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki naylon paravanla virüse karşı önlem aldıklarını belirten eczacılar, "İlaç almaya gelen bir müşteri zatürre gibi öksürmesi üzerine yapmış olduğumuz bu paravan sayesinde mikrop kapmaktan son anda kurtuldum. Korona virüsten halkımızı ve kendimizi korumak için böyle bir yöntem geliştirdik. Çok ucuz bir maliyete aldığımız streç filmle kendimizi ve gelen hastaları koruma altına aldığımızı düşünüyorum" diye konuştular.