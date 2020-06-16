Seferler başlatıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, sağlık tedbirleri kapsamında bir süredir çalışmayan Belediye Halk Otobüsleri yeniden seferlere başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ‘’Değerli vatandaşlarımızın otobüsleri kullanırken sosyal mesafe ve maske kuralına uymalarını önemle hatırlatırız’’ uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ‘’Unutmayalım ki salgın hala devam ediyor ve büyük risk oluşturuyor. Ayrıca Türkiye genelinde Korona Virüs vaka sayısında beklenenin üzerinde artış olmasından dolayı park ve bahçelerimiz tedbir amaçlı bir süre daha kapalı kalacaktır’’ denildi.