Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111162
ALTIN
380.030
DOLAR
6.8289
STERLİN
8.6614
EURO
7.7404

Seferler başlatıldı

Akdağmadeni Belediyesi şehir içi otobüs seferlerini yeniden başlattı.

16 Haziran 2020 Salı 00:12
Seferler başlatıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, sağlık tedbirleri kapsamında bir süredir çalışmayan Belediye Halk Otobüsleri yeniden seferlere başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ‘’Değerli vatandaşlarımızın otobüsleri kullanırken sosyal mesafe ve maske kuralına uymalarını önemle hatırlatırız’’ uyarısı yapıldı.
Açıklamada, ‘’Unutmayalım ki salgın hala devam ediyor ve büyük risk oluşturuyor. Ayrıca Türkiye genelinde Korona Virüs vaka sayısında beklenenin üzerinde artış olmasından dolayı park ve bahçelerimiz tedbir amaçlı bir süre daha kapalı kalacaktır’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Seferler Başlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veda etti…
Veda etti…
Sikke ele geçirildi.
Sikke ele geçirildi.
Camilerde restore
Camilerde restore
6 kişi tutuklandı
6 kişi tutuklandı
Konut satışları
Konut satışları
Yozgatlılardan önemli karar
Yozgatlılardan önemli karar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim