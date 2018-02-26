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Seferberlik için alan taraması

ŞEFAATLİ Halk Eğitim Müdürü Rafet Çaylı, okuma-yazma seferberliği kapsamında, okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin tespitine yönelik alan taraması çalışmasına katıldı.

Seferberlik için alan taraması

ŞEFAATLİ Halk Eğitim Müdürü Rafet Çaylı, okuma-yazma seferberliği kapsamında, okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin tespitine yönelik alan taraması çalışmasına katıldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Seferberlik için alan taraması

Çaylı, beraberindeki eğitimcilerle birlikte Küçük İncirli köyünde köy sakinlerini ziyaret edip, seferberlik konusunda bilgilendirme yapıp, köyde bulunan yetişkin okuma-yazma bilmeyenlerin tespitini yaptı. Okuma yazma seferberliği projesinin ilk aşaması olarak planlanan alan taraması çalışması ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespit edilip, okuma-yazma kurslarına katılmalarının sağlanması öngörüldü. Çaylı, ilçede okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespitinin ardından  Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursların başlayacağı belirtti, belli bir sayı ya da yer mefhumu olmadan, her  yerde her kişiye bu kursların verileceğini söyledi. Bir kişi bile müracaat etse kurs açılacağını kaydeden Çaylı, kursun iki kademeden oluşacağını, birinci kademede okuma yazma öğretilmesi, ikinci kademede de kursiyerlerin temel bilgileri öğrenmelerinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

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