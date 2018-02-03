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Seferberlik başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde okuma yazma kursları hızlandırılırken kursiyer sayısını artırmak için seferberlik başlatıldı.

Seferberlik başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde okuma yazma kursları hızlandırılırken kursiyer sayısını artırmak için seferberlik başlatıldı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Seferberlik başladı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen okuma yazma seferberliği programına Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kursiyerler ve öğretmenler katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan okuma yazma seferberliğini, Yozgat’ta büyük bir şevk ve heyecanla sürdüreceklerini, bu konunda Halk Eğitim Merkezi’nin yürüttüğü başarılı kursların daha verimli ve fazla kursiyerle sürdürüleceğini belirtti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise okuma yazma bilmeyen vatandaş sayısının sıfıra indirilene kadar, bu seferberliğin devam edeceğini ifade ederek, bu konuda talimatta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini almanın Milli Eğitim camiasında moral ve motivasyon olduğunu vurgulayarak çalışacaklarını aktardı. Törende okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan ev hanımı Türkan Gözüyaşlı, okuma yazma bilmemenin çok zor bir durum olduğunu belirtti ve gözyaşlarına hakim olamadı. Türkan Gözüyaşlı, “Çocuğunuza bir masal anlatamıyorsunuz, ödevine yardımcı olamıyorsun. Bu çok zor bir durumdu. Şimdi öğrendim ve çok mutluyum” dedi.
Feride Kargı isimli 65 yaşındaki vatandaş ise eskiden gurbetteki akrabalarından gelen mektupları okuyamadığını, mektup yazamadığını söyleyerek “Şimdi hastaneye gidiyorum yazıları okuyorum. Toplu taşıma araçlarının nereye gideceğini okuyabiliyorum. Mutluyum” diye konuştu.

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