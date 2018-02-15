Seferberliğe destek

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç önderliğinde STK başkanları ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda STK’lardan okuma yazma seferberliği için destek istendi. STK temsilcileri ise başlatılan okuma yazma seferberliğine tam destek vereceklerini belirttiler. Şubat ayı içiresinde Yozgat genelinde tespit edilecek olan okuma yazma bilmeyenler için 5 Mart tarihinde tüm okullarda okuma yazma kursu açılması planlanıyor.