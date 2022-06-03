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Seferber oldular

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dere yatağında mahsur kalan iki ineği kurtarmak için itfaiye ve belediye ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu.

03 Haziran 2022 Cuma 00:36
Seferber oldular

Çekerek ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi kırsalında besici İbrahim Coşkun’a ait iki büyükbaş hayvan otlanırken dere yatağına girdi. Dere yatağından çıkamayan ve orada mahsur kalan büyükbaş hayvanları, vatandaşlar bulundukları yerden çıkarmak istedi. Başarılı olamayan vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, vinç ile inekler için kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan inekler, kontrollü şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak çıkartılarak sahibine teslim edildi. Mahalle muhtarı Mithat Yazar, dere yatağı çok uzun olduğu için iki büyükbaş hayvanın mahsur kaldığını belirterek, kurtarma çalışmaları başlattıklarını söyledi. Dere yatağına giren hayvanların sahibi İbrahim Coşkun ise, “Hayvanlar otlanırken dere yatağına girmiş ve çıkamamışlar. Belediyeden ve itfaiyeden yardım istedik, vinç yardımıyla hayvanları çıkarttık" dedi. İHA
 

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