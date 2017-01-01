Ana SayfaGüncel

Seferber oldular!

Bu haber 10 kez okundu

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nun girişimleri sonucu İstanbul’da geçtiğimiz yıl temeli atılan ‘Yozgat Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi’ inşaatında sona gelinde. Tesisin bir an önce açılması için federasyon yönetim kurulu ve bağlı dernekler seferber oluyor.

Seferber oldular!
İstanbul’da yapımı devam eden tamamlanma aşamasına gelen Yozgat Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu öncülüğünde yaptırılan ve finansını üyeler, ilçe-köy dernekleri, Yozgatlı iş adamlarının üstlendiği yurt için İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar seferber oldu. 
Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz; ‘’ Uzun süreçler ve uğraşlar sonunda başladığımız ve şu günlerde sonlara yaklaştığımız yurt inşaatımıza ilgi ve yardımlar devam ediyor. Zor olacağını ve meşakkatli bir iş olacağını bilerek girdiğimiz bu işten alnımızın akıyla da çıkacağız inşallah. Yıllardır yüzbinlerce Yozgatlının yaşadığı bir metropolde artık bir ismimizin yaşatılması gerektiği, özellikle de bu anlamda ismimizin hayırlı bir iş için anılması bizler için çok önemliydi. İstanbul’a yıllardır okumaya gelen hemşerilerimiz var ve barınma konusunda her geçen dönem sıkıntılar artıyor. Bu sıkıntıyı bir nebze azaltmak için girdiğimiz bu girişimde bizleri yalnız bırakmayan İstanbul’da yaşayan tüm Yozgatlılara teşekkürü bir borç biliyoruz. Birçok siyasetçi, işadamı, sivil toplum örgütlerinin de ziyaret ettiği yurt binasını son olarak geçtiğimiz günlerde, inşaatı yerinde inceleyen ve yapılan çalışmaları başarılı bulan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’un ziyaretini önemsiyoruz. Sayın Valimizin de katkıları ile inşallah yurdumuz bir an evvel hizmet vermeye başlar” diye konuştu. 

YOZGATLILAR YEMEKTE BULUŞUYOR
Yapılan yardımları arttırmak ve bu zamana kadar ki destek veren yardımseverlere de teşekkür etmek amacıyla 4 Mart Cumartesi günü bir buluşma organizasyonu düzenleyeceklerini hatırlatan Yılmaz, şu açıklamada bulundu; ’’İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Öncülüğünde devam eden Yozgat Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi İnşaatımıza bu güne kadar hayırsever iş adamlarımızın katkıları ile bu seviyeye gelmiş olup, azda olsa benimde katkım olsun diyebilecek ve sağladığı katkı ile aidiyet duygusunu sürekli yaşayacak olan 300 hemşerimize ulaşmak ve de bu güne kadar yardım eden hayırsever vatandaşlarımıza, siyasi büyüklerimizin de katılacağı bir yardım yemeği organizasyonu yapacağız. Katılımın yüksek ve verimli olacağını düşündüğümüz bu yemekte tüm hemşerilerimizi görmekten de kıvanç duyarız.’’

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim