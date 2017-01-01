Seferber oldular!

İstanbul’da yapımı devam eden tamamlanma aşamasına gelen Yozgat Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu öncülüğünde yaptırılan ve finansını üyeler, ilçe-köy dernekleri, Yozgatlı iş adamlarının üstlendiği yurt için İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar seferber oldu.

Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz; ‘’ Uzun süreçler ve uğraşlar sonunda başladığımız ve şu günlerde sonlara yaklaştığımız yurt inşaatımıza ilgi ve yardımlar devam ediyor. Zor olacağını ve meşakkatli bir iş olacağını bilerek girdiğimiz bu işten alnımızın akıyla da çıkacağız inşallah. Yıllardır yüzbinlerce Yozgatlının yaşadığı bir metropolde artık bir ismimizin yaşatılması gerektiği, özellikle de bu anlamda ismimizin hayırlı bir iş için anılması bizler için çok önemliydi. İstanbul’a yıllardır okumaya gelen hemşerilerimiz var ve barınma konusunda her geçen dönem sıkıntılar artıyor. Bu sıkıntıyı bir nebze azaltmak için girdiğimiz bu girişimde bizleri yalnız bırakmayan İstanbul’da yaşayan tüm Yozgatlılara teşekkürü bir borç biliyoruz. Birçok siyasetçi, işadamı, sivil toplum örgütlerinin de ziyaret ettiği yurt binasını son olarak geçtiğimiz günlerde, inşaatı yerinde inceleyen ve yapılan çalışmaları başarılı bulan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’un ziyaretini önemsiyoruz. Sayın Valimizin de katkıları ile inşallah yurdumuz bir an evvel hizmet vermeye başlar” diye konuştu.





YOZGATLILAR YEMEKTE BULUŞUYOR