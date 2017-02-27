Şefaatli’yi konuştular

Şefaatli Kaymakamı Menderes Topçuoğlu başkanlığında bir araya gelen il genel meclisi üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile köy ve mahalle muhtarları 2017 yılı Şubat ayı muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonu’ndaki toplantı öncesinde bir konuşma yapan Şefaatli Kaymakamı Menderes Topçuoğlu; “Toplantımızın amacı; ilçe genelinde yönetim, ekonomi, eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür, turizm, kırsal kalkınma, çevre ve şehircilik ve diğer altyapı işleriyle ilgili kamu hizmet ve yatırımlarının yerel ihtiyaçları karşılayacak biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu suretle vatandaş memnuniyetinin artırılmasıdır” dedi.

Toplantıda muhtarlar ve diğer katılımcılar ilçenin sorunları, beklentileri ve çalışmalarla ilgili önemli fikir alışverişinde bulundular.