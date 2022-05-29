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Şefaatli’ye ziyaret

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, AK Parti Yozgat teşkilatı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:45
Şefaatli’ye ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez İl Genel Meclis Üyesi ve İl Meclis Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir ve Şefaatli AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adnan Kılıçaslan, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında AK Partililer Kaymakam Fatih Günlü ile ‘Şefaatli Kazı ORAN’la Yetişiyor’ projesi kapsamında oluşturulan kaz çiftliğini ve ‘Çilek KOP’aran Eller KOP’la Büyüyor Projesi’ kapsamında ilçede oluşturulan çilek bahçesini gezdiler. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan AK Partililer, yapılabilecek çalışmalar hakkında Kaymakam Günlü ile bilgi alışverişinde bulundular. •Sema Nur Koçaker•

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Şefaatli’ye Ziyaret
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