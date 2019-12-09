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Şefaatli’ye salça fabrikası

ŞEFAATLİ Ziraat Odası, ilçede yetiştirilen domates ve biberlerin işlenerek, salça yapılmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Şefaatli’ye salça fabrikası

ŞEFAATLİ Ziraat Odası, ilçede yetiştirilen domates ve biberlerin işlenerek, salça yapılmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Şefaatli’ye salça fabrikası

Şefaatli Ziraat Odası Meclisi toplantısına Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca da katıldı. Kurulacak salça fabrikası ile ilgili olarak Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, meclis üyeleri ve Başkan Karaca’ya bilgi verdi, ardından da ön protokol yapıldı.  Şefaatli ilçesine bağlı köylerde geniş çaplı araştırmalar yapan Ziraat Odası, üretimi yapılan domates ile birlikte biberin işlenerek, salça haline getirilmesinin ekonomiye katkı sağlayıp, hem istihdam yaratılması hem de ilçe ekonomisine hareket getirmesi açısından salça fabrikası tesisinin kurulmasına yönelik çalışma başlattı. Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, tarım alanlarının sulanabilir hale gelmesi sonucunda alternatif ürün olan domates ekimi bölgede ivme kazandığını bildirdi.  Şefaatli Belediyesi ile Şefaatli Ziraat Odası ortaklığında kurulacak olan salça fabrikası ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Şefaatli’ye Salça Fabrikası
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