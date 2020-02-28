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Şefaatli’ye salça fabrikası

ŞEFAATLİ Ziraat Odası’nın Belediye ile ilçede yetiştirilen domates ve biberlerin işlenerek, salça yapılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

28 Şubat 2020 Cuma 03:13
Şefaatli’ye salça fabrikası

Kurulacak Salça fabrikası ile ilgili projeleri hazırlandı. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, mühendislerin proje anlatımıyla yapılan toplantının ardından fabrikanın kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Şefaatli ilçesine bağlı köylerde geniş çaplı araştırmalar yapılarak, üretimi yapılan domates ile birlikte biberin işlenerek, salça haline getirilmesinin ekonomiye katkı sağlayıp, hem istihdam yaratılması hem de ilçe ekonomisine hareket getirmesi açısından salça fabrikası tesisinin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tarım alanlarının sulanabilir hale gelmesi sonucunda alternatif ürün olan domates ekimi bölgede ivme kazandığı bildirildi.  

Anahtar Kelimeler:
Şefaatli’ye Salça Fabrikası
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