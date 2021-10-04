Şefaatli’de tesis tartışması

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde yetiştirilen domates ve biberin değerlendirilmesi amacıyla Belediye ile Ziraat Odası tarafından başlatılan salça fabrikası kurulmasına yönelik çalışmalar olumlu gelişmelere sahne olurken, sosyal medya üzerinden kurumlar arasında tartışma başladı. Şefaatli Belediyesi ile Ziraat Odası yönetimi bir araya gelerek, domates ve biberin salça yapılarak, pazara sunulması yönünde mutabakata vardı. Ancak, tesisle ilgili mali destek alınabilmesi amacıyla Odada görev yapan Ziraat Mühendisi Sümeyya Erdoğmuş adına işlemlerin yürütülmesi kararlaştırıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hazırlanan projeye mali destek verilmesini uygun bulup, protokol imzalandı. Bugüne kadar salça fabrikasının yüzde 80’lik kısmının tamamlandığı bildirildi.

SÖZLER TUTULMADI

Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Ziraat Odası ve Şefaatli Belediyesi olarak başladığımız ortaklıkta belediyemiz birçok yardım vaatlerinde bulunmuş olmasına rağmen, iş icraata geldiğinde ilk başladığımız andan itibaren maddi ve manevi olarak hiçbir katkıda bulunmamıştır’’ dedi. Yapım aşamasından şuana kadar olan inşaat sürecinde yüzde 80’lik kısmın tamamlandığını vurgulayan, Erdoğmuş, Ziraat Odası ve Belediyenin hiçbir maddi destekte bulunmadığını ileri sürdü. Yasa gerekiği 5 yıl boyunca yüzde 75 hissenin proje başvuru sahibi olan Gıda Yüksek Mühendisi Sümeyya Erdoğmuş adına devam etmesi gerektiğini bildiren Erdoğmuş, kalan yüzde 25 hissenin Şefaatli Belediyesine ait olan şirkete devretme aşamasına gelindiğini, ancak bahaneler üretilerek belediyenin projede yer almadığı iddiasını ortaya attı. Bu nedenle belediye ile olan ortaklığın sonlandırdığını kaydeden Erdoğmuş, ‘’Çiftçilerimizin ürünlerine değer kazandırmak, Şefaatli’de istihdamı sağlayıp bir nebzede olsa göçün önüne geçmek ve gelecek neslimize bir eser bırakmak için başladım. Bu projeye başlarken elbette önümüze çıkacak bir takım engeller olduğunu biliyor olmama rağmen bunlara göğüs gererek sürecin tamamlanması için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Bundan sonraki süreçte de halkımıza ve çiftçilerimize vermiş olduğumuz Salça Fabrikası sözümüzü yerine getirmek için gereken bütün çaba ve gayreti göstereceğim. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağımı buradan bütün kamuoyuna bildirir’’ diye konuştu.

DESTEK VERİLDİ

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca da, sosyal medya üzerinden Ziraat Odası başkanın açıklamalarına yanıt verirken, belediye olarak gerekli desteği imkanlar ölçüsünde verdiklerini duyurdu. Karaca, salça fabrikasının kurulumu konusunda yaşanılan süreci aktardıktan sonra, iki kurum garantörlüğünde, kurulan şirketin yüzde 65 oranında IPARD’dan hibe desteği aldığını hatırlatıp, ‘’Geldiğimiz aşamada fabrikanın mevcut inşaatının bu seviyeye gelmesinde tüm ödemeler Sayın Adnan Erdoğmuş tarafından bizzat yapılmıştır. Şefaatli Ziraat Odası ve Şefaatli Belediye Başkanlığı hukuki sebeplerden dolayı herhangi bir ödeme yapamamış olmakla birlikte, Ziraat Odası kendi uhdesindeki arsayı kiralamıştır’’ diye konuştu. Karaca, Şefaatli Belediyesi’nin tesisin kurulumu sürecinde 38 bin lira maliyetli 250 Kamyon Hafriyat, 6 bin lira tutarında 17 saat Ekskavatör, 7 saat greyder ve kepçesini çalıştırdığını, yaklaşık 100 bin lira inşaat ruhsatı katkısında bulunduğunu aktardı. Karaca, fabrikanın kurulacağı arsanın imar plan tadilatını yapıldığını, bunun mali bedelinin de 30 bin lira olduğunu bildirdi. Karaca, ‘’Şefaatli Belediyesi hukuk kuralları çerçevesinde yapabileceği tüm yardımları yapmıştır. Hal böyleyken Şefaatli Belediyesinin hiçbir katkısının olmadığını söylemek, tamamen karalama ve bizleri halkımız karşısında yıpratmak maksatlı söylemler olduğu aşikardır. Söz konusu fabrika inşaatı devam ederken, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi ısrarla tarafımızca istenmiştir. Sürecin şeffaflıkla yürütülmesi, Ziraat Odası ve Belediyenin şirketle ortaklığının yasal zemine oturtulması, protokollerin yine Belediye ve Ziraat Odasının yetkili organları kontrolünde yapılması gerektiği ilgililere iletilmiştir. Gelinen son noktada şirket hissesinin yüzde 25’lik kısmının Şefaatli Belediyesine devri yapılacağı ama Ziraat Odasına devir işleminin şu an için yapılamayacağı ancak 5 yıl sonra yapılabileceği belirtilmiştir. Şefaatli Belediyesi olarak Ziraat Odası ile hareket edilmesi gerektiğini, Kamu Kurumu olan belediyenin tek başına özel şahıslara ortak olamayacağını, işin başından bu yana Şefaatli Belediyesi ve Ziraat Odasının tüzel kişilikleri üzerinden işlemlerin yürütülmesi gerektiğini, Belediyemizin muhatabının yine bir kurum olması gerektiği bildirilmiştir. Bu itibarla, son görüşmede Ziraat Odası Başkanlığının bu iş de hukuken olmadığı takdirde, Belediyemizin de olmayacağı belirtilmiştir’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•