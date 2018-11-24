ŞEFAATLi’DE SU ÇALIŞMASI

Türkiye-AB SUKAP programı dahilinde projelendirilen çalışmalar Karakaya- Küçük İncirli-Paşaköy bölgesinde yürütülüyor. Ana hat yapımı, kuyu ve pompa istasyonlarıyla ekipmanlarının yenilenmesinin yanında Şefaatli İlçe merkezi ana şebeke hattına bin tonluk depo yapılacağı bildirildi. Şebeke otomasyonunun Karakaya – Küçük İncirli hattı arsenik arıtma tesisinden, Paşaköy hattı için de sülfat arıtma tesisinden yapılacağı kaydedildi. Tüm depoların yenilenerek, sistemin bir hattan olarak izlenebilecek hale getirilmesiyle, kayıp – kaçakların önleneceğinin altı çizildi. Enerji, anlık veri kontrollerinin yapılabildiği bir sistem ve otomasyon odası kurulması gibi modern teknolojik bir şebekeye kavuşturulması planlanan su şebekesi ana hat çalışmasının 24 ayda tamamlanmasının planlandığı, ancak yapılan girişimler sonucunda çalışmalara hız verilip, 6 ay içerisinde tamamlanmasına çalışıldığı ifade edildi.