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Şefaatli’de kanal ıslahı devam ediyor

DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, Şefaatli ilçesinde devam eden Taşkın Koruma Kanalı ıslah çalışmalarını inceledi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:58
Şefaatli’de kanal ıslahı devam ediyor

DEVLET Su İşleri tarafından Şefaatli İlçesinde gerçekleştirilen taşkın koruma kanalı çalışmaları devam ediyor. DSİ Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal, teknik heyet ile birlikte Taşkın Koruma Kanalı ıslah çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şefaatli ilçe merkezinden geçen Aksu, Karasu ve Karan derelerinde önceki yıllarda önemli bölümünde Devlet Su İşleri tarafından ıslah çalışmasının yapıldığı hatırlatıldı. Şefaatli ilçe merkezinde yapılan taşkın koruma projesinin son durumunu inceleyen Bal, iki koldan gelen yaklaşık 300-400 metreküp saniyelik debilerin delice çayı ile 700 metreküp saniye olarak Şefaatli ilçe merkezini terk eden dik duvarlı kanal projesinin son durumu hakkında bilgi aldı. İlçede bugüne kadar yaklaşık 5 kilometreye yakın bir ıslah projesinin uygulandığı kaydedildi. 

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Şefaatli’de Kanal ıslahı Devam Ediyor
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