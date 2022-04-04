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Şefaatli’de iz bıraktı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Şefaatli ilçesinde öğrencilerle buluştu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:57
Şefaatli’de iz bıraktı

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri etkinlikleri için başvurusu kabul edilen Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Böyükata bir araya geldi.  TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan Bilim Söyleşileri programı aracılığıyla, alanında uzman bilim insanlarını, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle bir araya getirmek hedefleniyor. Şefaatli İlçe Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Böyükata, ‘Atom ve Molekül Topaklarının Yapı ve Enerji Analizleri’ başlıklı sunumunu anlattı. 
Atomun yapısından, nükleer fizik ve nükleer enerji ile farklı enerji kaynaklarından, atomların bir araya gelerek oluşturdukları moleküllerin oluşum mekanizmalarından, aynı atomlardan oluşan moleküllerin farklı yapılarının farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterdiğinden, atom ve moleküllerin oluşturduğu nano boyuttaki topaklarının yoğun madde formundan farklı davranışlara sahip oluşundan ve ilgili pek çok konudan bahis açılarak sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirildi.
Böyükata kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel bir kariyerin nasıl şekilleneceği konusunda ışık tutucu ve örnek rol model olacak nitelikte bilgiler paylaştı.     
‘BİLİM SÖYLEŞİLERİ ÇOĞALTILMALI’
Etkinlikler sonrası Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile de bir araya gelen Böyükata, etkinlikler ve yapılabilecek yeni çalışmalara ilişkin düşüncelerini paylaştı. Lise ve ortaokul öğrencileri gibi ilkokul öğrencilerinin de bilime ilgisinin ve merakının yüksek olduğunu, her ilde bir üniversitenin bulunduğunu ve öğrencilerin akademisyenlerle daha fazla buluşturulmasının faydalarına değinen Böyükata, “Bilim söyleşileri çoğaltılmalı ve bütün okullara yaygınlaştırılmalıdır” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz eğitime ilişkin yaptığı çalışmaların önemine değinerek verdiği katkılardan dolayı Böyükata’ya teşekkür etti.

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