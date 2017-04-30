Şefaatli TSO’dan proje atağı

Kısa bir süre önce İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ilçede açılması planlanan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin protokolünü imzalayan Şefaatli TSO Başkanı Ali Ulusoy, bu kez de ORAN Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek, planlanan projelere ilişkin istişarede bulundu.

Beraberinde oda danışmanı Mehmet Kara ve genel sekreter Yasin Karaca ile ajans bürosunu ziyaret eden Ulusoy, burada uzmanlardan ajans destekleri hakkında bilgi aldı.

İlçede yeni girişimcilerin yeni fikirlerle kendi işini kurmaları için uygulamalı girişimcilik eğitimlerine öncülük eden Ulusoy, oda faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için hazırladığı projelerle ilgili ORAN Kalkınma Ajansı uzmanları ile fikir alışverişinde bulundu.

Oda bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin destek koşullarını değerlendiren Şefaatli TSO Başkanı Ali Ulusoy; “ORAN Kalkınma Ajansı’nın sağladığı destekleri oda bünyesinde ilçemizin de istifadesine sunmak için çeşitle proje ve çalışmalarımız var. Bununla ilgili ORAN Kalkınma Ajansı ile sürekli istişare halindeyiz. İlçemizin ekonomik ve sosyal gelişimi adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.