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Şefaatli TSO’dan proje atağı

30 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Yozgat’ın Şefaatli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek, ajans destekleri ve hazırlayacakları projelere ilişkin görüşmelerde bulundu.

Şefaatli TSO’dan proje atağı
Kısa bir süre önce İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ilçede açılması planlanan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin protokolünü imzalayan Şefaatli TSO Başkanı Ali Ulusoy, bu kez de ORAN Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek, planlanan projelere ilişkin istişarede bulundu.
Beraberinde oda danışmanı Mehmet Kara ve genel sekreter Yasin Karaca ile ajans bürosunu ziyaret eden Ulusoy, burada uzmanlardan ajans destekleri hakkında bilgi aldı. 
İlçede yeni girişimcilerin yeni fikirlerle kendi işini kurmaları için uygulamalı girişimcilik eğitimlerine öncülük eden Ulusoy, oda faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için hazırladığı projelerle ilgili ORAN Kalkınma Ajansı uzmanları ile fikir alışverişinde bulundu. 
Oda bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin destek koşullarını değerlendiren Şefaatli TSO Başkanı Ali Ulusoy; “ORAN Kalkınma Ajansı’nın sağladığı destekleri oda bünyesinde ilçemizin de istifadesine sunmak için çeşitle proje ve çalışmalarımız var. Bununla ilgili ORAN Kalkınma Ajansı ile sürekli istişare halindeyiz. İlçemizin ekonomik ve sosyal gelişimi adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu. 

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