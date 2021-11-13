Sefa için izin çıktı

Yurt dışında göreceği gen tedavisinin masraflarını karşılamak amacıyla gerekli olan yaklaşık 22 milyon liranın toplanması amacıyla, Neşet Altındağ başkanlığında, Aslıhan Altındağ ve Merve Doğan’dan oluşan sorumlu kurul nezaretinde yardım toplanabilecek. ‘Yardım Toplama Kanunu' kapsamında belirtilen yardım toplama şekillerinden, banka hesabı açmak, SMS, nakdi yardım makbuzu/bileti bastırmak, belirli yerlere kutu koymak, kültürel gösteriler ve sergiler kapsamında kermes düzenlemek suretiyle ülke genelinde bir yıl süreyle yardım toplama faaliyetinde bulunması uygun bulundu. Neşet Altındağ, Aslıhan Altındağ, Merve Doğan, Melike Gültepe, Emre Akgün ve Şükrü Çetin'in görevlendirilmesiyle yardım toplama faaliyeti izni verildi.