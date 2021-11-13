Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sefa için izin çıktı

Yozgat’ta ikamet eden Sefa Altındağ’ın Spinal Musküler Atrofi (SMA tip-1) tanısı konulmasının ardından ihtiyaç duyulan paranın toplanmasına yönelik yapılacak kampanya için Valilikten gerekli izin çıktı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:33
Sefa için izin çıktı

Yurt dışında göreceği gen tedavisinin masraflarını karşılamak amacıyla gerekli olan yaklaşık 22 milyon liranın toplanması amacıyla, Neşet Altındağ başkanlığında, Aslıhan Altındağ ve Merve Doğan’dan oluşan sorumlu kurul nezaretinde yardım toplanabilecek. ‘Yardım Toplama Kanunu' kapsamında belirtilen yardım toplama şekillerinden, banka hesabı açmak, SMS, nakdi yardım makbuzu/bileti bastırmak, belirli yerlere kutu koymak, kültürel gösteriler ve sergiler kapsamında kermes düzenlemek suretiyle ülke genelinde bir yıl süreyle yardım toplama faaliyetinde bulunması uygun bulundu. Neşet Altındağ, Aslıhan Altındağ, Merve Doğan, Melike Gültepe, Emre Akgün ve Şükrü Çetin'in görevlendirilmesiyle yardım toplama faaliyeti izni verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sefa Için Izin çıktıYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberSMAHastasıYozgatvaliliğiKampanyaIzin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burçak, türkü de kaldı
Burçak, türkü de kaldı
Emniyet kemeri uygulaması
Emniyet kemeri uygulaması
Kongre Heyecanı
Kongre Heyecanı
KURALLAR ANLATILDI
KURALLAR ANLATILDI
Trafik eğitimleri başladı
Trafik eğitimleri başladı
Araçlar tanıtıldı
Araçlar tanıtıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim