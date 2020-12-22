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Sedir tohumu ekimi başladı

ORMANLIK alanlarda kozalaklardan elde edilen tohumlar toprakla buluşturulmaya başlanıldı.

22 Aralık 2020 Salı 00:51
Sedir tohumu ekimi başladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ‘’Ormanlarımıza ilk karın düşmesi ile birlikte kozalaklardan elde ettiğimiz karpelli sedir tohumlarını ekmeye başladık. Sedir, ormanlarımızın 487 bin 819 hektarlık kısmını oluşturmaktadır. Bu yıl 330 hektar alanda toplam 113 ton sedir tohumu toprakla buluşturduk’’ dedi. Yozgat’ta önceki yıllarda da aynı yöntemle tohum ekimi yapılmıştı. Saraykent ilçesine bağlı Beşkavak Köyü’nde kar üstünde sedir tohumu ekimi gerçekleştirilmişti. Yalıkavak Köyü’nde bulunan yaklaşık 95 dekarlık alan rehabilite edildikten sonra, karpelli sedir tohumu ekimi yapıldı. 

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Sedir Tohumu Ekimi Başladı
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