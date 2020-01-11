Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257

Sedef’ten işçilere destek

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sorgun ilçesindeki kömür işletmesinde çalışan, iş akitleri 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle feshedilmesi nedeniyle eyleme başlayan maden işçilerini ziyaret etti.

Sedef’ten işçilere destek

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sorgun ilçesindeki kömür işletmesinde çalışan, iş akitleri 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle feshedilmesi nedeniyle eyleme başlayan maden işçilerini ziyaret etti.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:06
Sedef’ten işçilere destek

İşçilerle görüşüp, sorunlarını, taleplerini dinleyen Sedef, Sorgun Yeni Çeltek kömür işletmelerinde çalışan madencilerin işten çıkarılmaları sebebiyle yaptıkları eylem alanına, partililerle birlikte geldi.  Sedef, ‘’Buz gibi bir havada korunmasız bir çadırda yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışan emekçilerimizin her zaman yanında duracağız. Bu kış günü işsiz bırakılmalarını doğru bulmuyoruz. Geçtiğimiz aylarda konuyu meclis gündemine taşıyarak çözüm aradık. Her platformda madenci kardeşlerimin mağduriyetini dile getireceğiz, çözüm arayışlarımız sürecek’’ dedi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef,  Sorgun Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, kamyoncu esnafı ile bir araya geldi. Sedef, ‘’Hayatının büyük bir bölümünü yollarda geçiren, kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlarken evlerine de bir lokma ekmeği götürmenin derdindeler. Zor şartlar altında çalışmalarını sürdürürlerken sırtlarına yeni yüklerin bindirilmesini desteklemiyoruz. Kamyoncu esnafımız ile dertleştik. Sıkıntılarını biliyoruz. Yetkili makamlara konuyu ileterek çözüm üretmek için gayret göstereceğiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sedef’ten Işçilere Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YEMiN ETTiLER
YEMiN ETTiLER
Çalışan Gazeteciler günü kutlandı
Çalışan Gazeteciler günü kutlandı
Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü
Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü
Keven, Yerköy’de sorun dinledi
Keven, Yerköy’de sorun dinledi
Zeka Oyunları turnuvası
Zeka Oyunları turnuvası
Halk toplantısı
Halk toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim