Sedef’ten işçilere destek

İşçilerle görüşüp, sorunlarını, taleplerini dinleyen Sedef, Sorgun Yeni Çeltek kömür işletmelerinde çalışan madencilerin işten çıkarılmaları sebebiyle yaptıkları eylem alanına, partililerle birlikte geldi. Sedef, ‘’Buz gibi bir havada korunmasız bir çadırda yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışan emekçilerimizin her zaman yanında duracağız. Bu kış günü işsiz bırakılmalarını doğru bulmuyoruz. Geçtiğimiz aylarda konuyu meclis gündemine taşıyarak çözüm aradık. Her platformda madenci kardeşlerimin mağduriyetini dile getireceğiz, çözüm arayışlarımız sürecek’’ dedi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, kamyoncu esnafı ile bir araya geldi. Sedef, ‘’Hayatının büyük bir bölümünü yollarda geçiren, kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlarken evlerine de bir lokma ekmeği götürmenin derdindeler. Zor şartlar altında çalışmalarını sürdürürlerken sırtlarına yeni yüklerin bindirilmesini desteklemiyoruz. Kamyoncu esnafımız ile dertleştik. Sıkıntılarını biliyoruz. Yetkili makamlara konuyu ileterek çözüm üretmek için gayret göstereceğiz’’ diye konuştu.