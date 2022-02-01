Sedef Yenifakılılar ile buluştu

Yaklaşık bir haftadır Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulunan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, önceki gün MHP Yenifakılı İlçe teşkilatının düzenlediği toplantıya katıldı. İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, MYK üyesi Sezer Yozgat, İl ve ilçe yöneticileri ile birlikte katılım sağlayan Sedef, partilileri ile sohbet etti. Sedef, ‘’Yenifakılılı hemşerilerimizle güzel bir sohbet ortamı oldu. Bizleri ilgiyle karşılayan tüm hemşerilerime ve toplantının organizasyonunda emeği geçen tüm teşkilat yöneticilerimize teşekkürler ediyorum’’ dedi.