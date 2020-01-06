Sedef, ‘yanlarındayız’ dedi

Sedef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Yer altında alın teri dökerek evlerine ekmek götürmeye çalışırken haksız ve hukuksuz bir şekilde, şu kış günü kapı dışarı edilen 135 işçi kardeşimin yanındayım ve destekçisiyim’ dedi. Sedef, yapılan bu haksızlığı hiçbirisinin hak etmediğini kaydetti. Sedef, ‘İlçe teşkilatımız ile görüştüm yanınızda olacaklar. İstanbul’da önceden düzenlenen programlarım dolayısıyla yanınızda olamadım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Haklı davanızda destekçiniziz, mücadelenize ortak olacağız’ ifadelerini kullandı.