Sedef vatandaşlarla iç içe

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, TBMM çalışmalarının sonlandığı dönemde bütün mesaisini Yozgat’ta harcadı. İl merkezi ve ilçe turlarına çıkan Sedef, vatandaşı, esnafı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti. Sedef’in ziyaretteki samimi tavırları ve halk ile iç içe oluşu vatandaşta memnuniyet uyandırdı. Milletvekili Sedef, her fırsatta Yozgat’a geldiğini ve Yozgat’tan kopamadığını belirterek, “Tabi meclis çatısı altında da Yozgat için çalışıyorum. Lakin bu kez sizlerle çay içmeye, sohbet etmeye geldim” dedi. Vatandaş buluşmalarına devam eden Sedef, TBMM’deki oturum nedeniyle ziyaretlerini sonlandırarak meclisteki görevine döndü.

