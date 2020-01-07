Sedef, Oktay ile görüştü

Sedef, kendisini çok sıcak ve içten karşılayan Oktay ile Yozgat üzerine verimli bir görüşme yaptığını söyledi. Sedef, ‘’Tarımdan, sanayiye işsizlikten, göç sorununa kadar birçok konuyu ele aldık. Aynı zamanda Belediyelerimizin projeleri hakkında da kendilerini bilgilendirme imkanı buldum. Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili olarak ilimizle alakalı yapılacak her çalışmada canla başla yanlarında olacağımı belirttim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ilimiz Yozgat'a olan muhabbet, sevgi ve ilgisi içinde ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.