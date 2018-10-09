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SEDEF Macaristan'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret ve yapacağı temaslara MHP'den de iki isim katılıyor.

SEDEF Macaristan'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret ve yapacağı temaslara MHP'den de iki isim katılıyor.

09 Ekim 2018 Salı 06:52
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SEDEF Macaristan'da

Milliyetçi Hareket Partisi Macaristan'a yapılan resmi ziyaret için Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül'ü görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sedef ve Bülbül milletvekili olarak ilk kez yurt dışı resmi bir ziyarette bulunuyor. İki gün sürecek ziyarette, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecekler. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak. Ziyaret kapsamında, iki ülke hükümetlerinin eşgüdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi'nin açılışının gerçekleştirmesi bekleniyor.  2 Eylül 1541'de vefat eden Gül Baba'nın cenazesi, Macaristan'da bugünkü yerine defnedilmişti. Gültepe'deki kabrinin üzerine türbe inşa edilmiş, daha sonra da türbenin yanına onun adını taşıyan tekke kurulmuştu.

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