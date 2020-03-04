Sedef, gündeme taşıdı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yerköy Devlet Hastanesi ile ilgili sorunları gündeme taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi verdi. Sedef, Yerköy Devlet Hastanesi’nin, ilçe merkezi ve köyleri dâhil olmak üzere 57 yatak kapasitesi ile 35 bin 476 kişiye hizmet verdiğini hatırlattı, aynı zamanda Yerköy ilçesiyle ile sınırları birleşik olan Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi ve Köseli Kasabasında yaşayan 16 bine yakın vatandaşın da hastaneden yararlandığını kaydetti. Sedef, ‘’Zamanla ihtiyaca cevap veremeyen Yerköy Devlet Hastanesine Bakanlığınız tarafından yeni bir ek hizmet binası yapılmıştır. Kapalı alanı 2 bin 800 metrekare iken yapılan yeni ek bina ile kapalı alan 8 bin 300 metrekareye kadar çıkarılmıştır. Hastane kapalı alanı iki kat artmışken artırılan yatak sayısı sadece 32 olmuş ve Yerköy Devlet Hastanesi 89 yatak kapasiteli hale gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde hastane ana binasının çürük olması nedeniyle bütün servisler boşaltılmış ve ek binaya taşınarak hastanede hiçbir ameliyat yapılamaz hale gelmiştir. Mevcut bir servis üç parçaya bölünerek Dâhiliye, Çocuk ve Cerrahi Servisleri üst üste çalışmak durumunda bırakılmıştır’’ dedi. Sedef, Yerköy ilçesinde yaşayan vatandaşların yaşanan bu gelişmeler neticesinde gerekli sağlık hizmetini alamadıklarını, Yerköy ilçesinin termal kaynakları ile ünlü bir ilçe olduğuna da dikkat çekti. Sedef, TBMM Başkanlığına, Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, ‘Yerköy ilçemize yeni bir Devlet Hastanesi yapımı planlanmakta mıdır?, Yeni bir Hastane hizmet binası çalışması yapılıyor ise ne aşamadadır, kaç yataklı olarak ve ne zaman faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır?, Boşa akıp giden termal kaynaklardan faydalanılarak yapılacak yeni hastanede Termal Fizik Tedavi ünitesi planlanmakta mıdır?’ diye sordu.