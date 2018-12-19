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Sedef Akar ile görüştü

YOZGAT Milletvekili İbrahim Ethem Sedef  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yozgat’a Acemi Birliği kurulmasını istedi.

Sedef Akar ile görüştü

YOZGAT Milletvekili İbrahim Ethem Sedef  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yozgat’a Acemi Birliği kurulmasını istedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Sedef Akar ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında mecliste hazır bulunan Bakan Hulusi Akar ile gece geç saatlerde görüşen Sedef, Yozgatlıların talebini hem sözlü hem de yazılı olarak iletti. Akar ile konuyu istişare eden Sedef, ‘’Yozgat’ta hizmet veren ve 1974 yılında Manisa Kırkağaç’a taşınan 6’ıncı Er Eğitim Alay Komutanlığı nakliyle birlikte şehrimize ekonomik ve iktisadi açıdan ciddi kayıplar yaşatmıştır. Yatırım alamayan şehrimize, ekonomiyi canlandıracağına inandığımız bir acemi birliği yapılması elzem hal almıştır. Sayın Bakan, şehrimize bir acemi birliği yapılması için desteğinizi bekliyoruz’’ diye konuştu. 


 

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