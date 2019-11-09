Sedanur davasına devam edildi

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya, sanıklar Ertan B. (36) ve Himmet U. (46) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığında dair rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ahmet B. (33) duruşmaya katılmadı. Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tanıklar Suat A. (47), Mehmet A. (51) ve Temel A. (33) dinlendi. Suat A, "Ertan ve Ahmet, Paslı köyü yakınlarındaki baraj inşaat şantiyesine geldiler. 'Kaybolan Sedanur'u arıyoruz.' dediler bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldılar" dedi. Sanık Himmet U. suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

OLAY: Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olaya ilişkin küçük kızla aynı köyde oturan Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U. tutuklanmıştı. Küçük Sedanur'u alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın, güvenlik gerekçesiyle Yozgat Adliyesi'nde görülmesi kararlaştırılmıştı.