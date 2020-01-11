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Sedanur Cinayetinde 2 kişiye müebbet

GÜVENLİK gerekçesiyle Yozgat’ta görülen davada, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın beraatına karar verildi.

Sedanur Cinayetinde 2 kişiye müebbet

GÜVENLİK gerekçesiyle Yozgat’ta görülen davada, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın beraatına karar verildi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:52
Sedanur Cinayetinde 2 kişiye müebbet

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet U. (47) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.  Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini istedi. Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Hukuk Müşaviri Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.  Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Bozkurt ve Bilen'i ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa ‘cinsel istismar’ suçundan 30'ar yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 9'ar yıl hapis cezası verildi. Sanık Himmet U. ise beraatına karar verilerek tahliye edildi. 

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Sedanur Cinayetinde 2 Kişiye Müebbet
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