Seçkin Müdür Veda Etti

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın ev sahipliğinde Çengeloğlu’na veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğinin ardından Vali Çakır’ı makamında ziyaret eden Çengeloğlu helalleşerek Yozgat’taki görevini tamamladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, Emniyet Müdürü Çengeloğlu’na ilimizde ki görev süresi boyunca yapmış olduğu çalışma ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

