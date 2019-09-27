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Seçkin Müdür Veda Etti

YAKLAŞIK 3 yıldır ilimizde görev yapan ve son çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek Yozgat’a veda etti.

Seçkin Müdür Veda Etti

YAKLAŞIK 3 yıldır ilimizde görev yapan ve son çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek Yozgat’a veda etti.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Seçkin Müdür Veda Etti

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın ev sahipliğinde Çengeloğlu’na veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğinin ardından Vali Çakır’ı makamında ziyaret eden Çengeloğlu helalleşerek Yozgat’taki görevini tamamladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, Emniyet Müdürü Çengeloğlu’na ilimizde ki görev süresi boyunca yapmış olduğu çalışma ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

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Seçkin Müdür Veda Etti
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