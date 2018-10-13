Seçim turu başladı

Başer, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Bilecik’te parti teşkilatları ve yönetim kurullarıyla bir araya geldi. Teşkilatların seçime hazırlık durumlarının ele alındığı toplantılarda konuşan Milletvekili Başer, “Türkiye’nin şahlanışını durdurmak isteyen şer odaklara rağmen kutlu yürüyüşün ilk günkü aşkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dirayetli liderliğinde devam ettiğini” söyledi. Belediye başkanlığı seçimlerinde Ak Parti’ye aday adaylığı müracaatında bulunanların rekor seviyede olacağına inandığını söyleyen Başer, adaylarda aradıkları kriterlerin Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘tevazu ehli, hem işini iyi bilecek, hem çalışacak hem de dava şuuruna sahip liyakatli’ insanlardan oluşacağının altını çizdi. Aday tespitinde bulunurken akraba, eş dost önermesinden öte ince eleyip sık dokuyacaklarını vurgulayan Milletvekili Başer “Millet ve hizmet sevdalısı adaylarla seçime gireceklerini ve büyük seçim başarısına imza atacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.