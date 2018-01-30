Seçim süreci işliyor

Yozgat esnaf ve sanatkarının üye olduğu odalarda başlayan seçimlerin bir kısmı tamamlanırken, bir kısmı ise Şubat ayında gerçekleşecek. Oca ayı içerisinde Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası’yla başlayan seçim süreci, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası ve Bakkallar Odası seçimleriyle devam etti. İlçelerde de oda seçimleri aynı şekilde, seçim takvimine göre gerçekleşti. İl merkezinde şu ana kadar yapılan oda seçimlerinde, esnaf ve sanatkarlar yeniden mevcut başkanlara yetki vermeyi tercih etti. Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin seçim takvimine göre il merkezinde, Şubat ayı içerisinde Marangozlar Odası, Terziler Odası, Elektrikçiler Odası da olağan genel kurullarını tamamlayarak, yeni yönetimlerini belirleyecek.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Altın, esnaf odalarında şu ana kadar yapılan genel kurulların, esnaf ve sanatkara yakışır bir biçimde, Ahilik geleneğine uygun ve olgun bir havada geçtiğini, bundan sonraki genel kurulların da aynı şekilde tamamlanacağını ifade ederek, “Tüm esnaflarımız, kendilerine hizmet edecek isimleri seçsinler” çağrısını yineledi.