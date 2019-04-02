Seçim kavgasında ölen genç toprağa verildi

Türk'ün Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyüne getirildi. Türk'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene, Türk'ün ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Seçimlerde iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmaya çalışan Türk, B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kavgada, muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralanmış, B.Ş. de arbede sırasında kendisini bacağından yaralamıştı.
02 Nisan 2019 Salı 00:00
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