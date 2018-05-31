Seçim Güvenliği konuşuldu

Kaymakam Yavuz Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçimlerin yapılacağı 24 Haziran 2018 Pazar günü kanun dışı işlem ve eylemlerin önlenmesi amacıyla, seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içerisinde yönetimi ve dürüstlüğü ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınması gereken önlemler değerlendirildi. İlçe Seçim Kurulunun çalışmalarına tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca her türlü iş gücü, araç ve malzeme desteği sağlanması, oylama öncesi, oylama günü ve oylama sonrasında ilçe genelinde alınacak tedbirlerle seçimin sağlıklı bir şekilde, huzur ve güvenlik içerisinde geçmesine yönelik kararlar alındı. Kaymakam Yavuz Akyol başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanları, Emniyet Birim Amirleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri katıldı.