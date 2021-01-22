Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1542
ALTIN
444.949
DOLAR
7.4373
STERLİN
10.1354
EURO
9.0399
Flaş Haber
OTOPARKLARA ZAM!
Kapat

Şebekeye uzaktan takip

YENİFAKILI Belediyesi, şebeke suyu deposunda yaptırdığı düzenleme ile şebekeyi uzaktan takibe aldı.

22 Ocak 2021 Cuma 00:07
Şebekeye uzaktan takip

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, Aralık ayının ortalarında başlattıkları çalışmaların tamamlanarak, hizmete alındığını bildirdi. Başkan Yalçın, Yüce Burun Su deposunda bulunan güneş enerjisi sisteminin sağlıklı çalışmaması nedeni ile 380 volt elektrik bağlandığını bildirdi. Başkan Yalçın yapılan düzenleme ile şebekenin uzaktan takibinin yapılarak, meydana gelebilecek sorunlara daha kısa sürede müdahale edilebileceğini bildirdi. Yalçın, ‘’Virüs bizlere teknolojinin faydalarını öğretti. İlçemize gelen içme suyumuzu internet yardımı ile evden takip ediyoruz. Elektrik sıkıntısından dolayı Üç kuyu bölgesindeki kuyularımızdan su gelişini durdurmak zorunda kaldık. Buna rağmen Damlalı bölgesinde vurulan su kuyusundan dolayı su sıkıntımız bulunmamaktadır’’ dedi. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın, ilerleyen günlerde Damlalı bölgesindeki yeni su kuyusuna da otomasyon sistemi kurulacağını, kuyunun yakın takip sitemine kavuşturulacağını anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Su hayattır, susuz bir hayat düşünülemez. Bu nedenle bir damla suyu israf etmekten kaçınıyoruz. Kurulan sistem ile su depomuzun durumunu bilgisayar sistemi ile gece gündüz kontrol altında tutuyoruz. Böylece, kış aylarında elektrik olmaması nedeni ile doğacak sorunlar ortadan kaldırdık. Vatandaşımız elektrik olmamasından dolayı su şebekesiyle ilgili doğacak sorunlar ile karşılaşmayacaktır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Şebekeye Uzaktan Takip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarıma hibe desteği
Tarıma hibe desteği
Sürü bulundu
Sürü bulundu
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Borsa’dan kaliteli hizmet
Borsa’dan kaliteli hizmet
Hobi evleri yıkılıyor
Hobi evleri yıkılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim