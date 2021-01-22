Şebekeye uzaktan takip

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, Aralık ayının ortalarında başlattıkları çalışmaların tamamlanarak, hizmete alındığını bildirdi. Başkan Yalçın, Yüce Burun Su deposunda bulunan güneş enerjisi sisteminin sağlıklı çalışmaması nedeni ile 380 volt elektrik bağlandığını bildirdi. Başkan Yalçın yapılan düzenleme ile şebekenin uzaktan takibinin yapılarak, meydana gelebilecek sorunlara daha kısa sürede müdahale edilebileceğini bildirdi. Yalçın, ‘’Virüs bizlere teknolojinin faydalarını öğretti. İlçemize gelen içme suyumuzu internet yardımı ile evden takip ediyoruz. Elektrik sıkıntısından dolayı Üç kuyu bölgesindeki kuyularımızdan su gelişini durdurmak zorunda kaldık. Buna rağmen Damlalı bölgesinde vurulan su kuyusundan dolayı su sıkıntımız bulunmamaktadır’’ dedi. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın, ilerleyen günlerde Damlalı bölgesindeki yeni su kuyusuna da otomasyon sistemi kurulacağını, kuyunun yakın takip sitemine kavuşturulacağını anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Su hayattır, susuz bir hayat düşünülemez. Bu nedenle bir damla suyu israf etmekten kaçınıyoruz. Kurulan sistem ile su depomuzun durumunu bilgisayar sistemi ile gece gündüz kontrol altında tutuyoruz. Böylece, kış aylarında elektrik olmaması nedeni ile doğacak sorunlar ortadan kaldırdık. Vatandaşımız elektrik olmamasından dolayı su şebekesiyle ilgili doğacak sorunlar ile karşılaşmayacaktır’’ diye konuştu.