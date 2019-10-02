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Şebekeye otomasyon desteği

SORGUN ilçesinde Sorgun Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğiyle içme suyu şebekesine otomasyon sistemi kurulacak.

Şebekeye otomasyon desteği

SORGUN ilçesinde Sorgun Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğiyle içme suyu şebekesine otomasyon sistemi kurulacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Şebekeye otomasyon desteği

Oran’ın katkılarıyla Sorgun Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçenin içme suyu şebekesinde revizyon çalışması gerçekleştirilecek.
Ayrıca şebeke içme suyuna kurulacak otomasyon sistemiyle su terfisi ve hijyeni kontrol altında tutulacak.
Sorgun Belediyesi’nden yapılan duyuruda sistemin kurulumu esnasında ilçede kısmi su kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

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