Şebeke yenileniyor

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Bağlarbaşı Mahallesinde içme suyu şebekesinde yıllardan beri kullanılmış olan ve kanserojen madde içeren asbestli boruların değiştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğin söyledi.

Başkan Çakır, ‘’Buradaki temel amacımız kanserojen etki yapan asbestli su borularının insan sağlığına verdiği zararlı etkileri yok ederek, halkımızın sağlıklı içme suyu kullanmasına ve içmesine olanak sağlamaktır. Kansere sebep olan asbestli su borularının düktil, PPRC benzeri sağlıklı borularla değiştirilmesi ve kaçak suların iletim hattına kazandırılması projemiz hem kaçaklardan oluşan kayıpların giderilmesi hem de sağlık açısından çok büyük önem arz etmektedir’’ dedi.

Başkan Çakır, şu anda içme suyunun temininde iletim hattında yüzde 40’a yaklaşan kaçak ve kayıpların yaşandığını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Boruların yenilenmesiyle hem su kayıplarının önüne geçilecek hem hemşehrilerimizin sağlıkla ilgili endişeleri giderilecek hem de boşa arıtılan ve pompalanan suyun enerjisinden tasarruf edilecek ve bu tasarruf halka yapılacak yeni yatırımlarda kullanılacaktır. Kurban Bayramı akabinde Altyapı çalışmalarını tamamladığımız, yerlerde sıcak asfalt yapımına başlayacağız’’ diye konuştu.