Şebeke yenileniyor

YENİFAKILI Belediyesi, ilçe merkezindeki su şebekesinde yenileme çalışmalarına başladı. Yenifakılı ilçesi 3. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki şebeke suyu hattını yenileme çalışmalarına başlanıldı. Şebekede, sık sık patlamaların yaşandığı, bu nedenle hem vatandaşların mağduriyet yaşadığı hem de yolların zarar gördüğü belirtildi. Yenifakılı Belediyesi, şebeke borularının yenilerek, sorunun çözümlenerek hem vatandaşın şebekeden kaynaklı sorun yaşamayacağını hem de bozulan yollar için sürekli zaman ve malzeme harcanmasının önüne geçileceğini duyurdu.