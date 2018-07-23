Şebeke suyuna yakın takip

Çalışanlardan bilgi alan Kılıçaslan, Cemil Çiçek Barajı’nda yeterli suyun bulunduğunu ifade etti, ancak suyun tasarruflu olarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Yozgat ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayıp, sulamada da kullanılması planlanan Musabeyli Projesi’yle ilgili çalışmalardan, Yozgat Şehir Şebeke Suyu ile ilgili olan bölümünün geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde tamamlandığı kaydedildi. Proje çerçevesinde 2 bin 143 metre tünel, 9 bin 668 metre Ham su İsale Hattı, 73 bin 47 metre ise arıtılmış su isale hattı ile günlük 62 bin 300 metreküp kapasiteli arıtma tesisi hizmet veriyor. Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nın 2012 yılında hizmete alındığı hatırlatıldı. Temelden yüksekliği 67 metre olan barajın, 48,60 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu kaydedildi. Saniyede 310 litre su arıtıp, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli içme suyu tesisinin son teknoloji ile donatılmış olduğuna vurgu yapıldı. Şebeke suyunun tamamının yaklaşık beş aydır Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılandığı bildirildi. Şebekeye saniyede 310 litre su basılıyor. Türkiye ortalaması saniyede 227 litre. Ortalamanın üzerinde bir su basarak, halkın şebeke suyu ihtiyacı karşılanıyor. Şebeke Suyunun karşılandığı Cemil Çiçek aynı zamanda 18 bin 500 dekar tarım alanını da suluyor.