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Şebeke suyuna takviye

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, özellikle yaz aylarında ilçede yaşanan su sorununun giderilmesi amacıyla, bir süre önce Orta çayır olarak adlandırılan bölgede başlattıkları sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alındığını söyledi.

Şebeke suyuna takviye

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, özellikle yaz aylarında ilçede yaşanan su sorununun giderilmesi amacıyla, bir süre önce Orta çayır olarak adlandırılan bölgede başlattıkları sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alındığını söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Şebeke suyuna takviye

Gürbüz, yıllardır yaşanan su sorununun kökten çözülmesi amacıyla daha radikal çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti. Gürbüz, "Uzun süredir yaptırdığımız sondaj çalışmalarında 161 metre derinlikte ve saniyede 15 litre debide içme suyu bulduk. Bu suyun şehir şebeke suyuna bağlanması için çalışmalarımız sürüyor. Halkımızdan isteğimiz şehir şebeke suyunu israf etmesinler. Şebeke suyu ile bahçe sulamasınlar, araç yıkamasınlar. Bunlar hem yasak hem de yükseklerde oturan vatandaşların su sıkıntısı çekmelerine neden oluyor. Ayrıca bu yasağa uymayan vatandaşlarımız ağır para cezası ödemek durumunda kalıyorlar" dedi.

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