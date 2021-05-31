Şebeke sularına takviye

Son yıllarda yaşanılan kuraklığa bağlı olarak şebeke suyu kaynaklarında yaşanılan sıkıntının halka daha fazla yansıtılmasının önüne geçebilmek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan projeler uygulamaya konulmaya devam ediyor.

Yozgat’ta bulunan Cemil Çiçek ve Sarıhamzalı Bahadın Barajından Sorgun ve Çiçekdağı ilçelerinin şebeke suyuna takviye yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal başkanlığında, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezine Sarıhamzalı Bahadın Barajı’ndan içme ve kullanma suyu temini kapsamında proje hazırlanması uygun bulundu. Hazırlanan projenin en kısa zamanda hayata geçirilebilmesi için çalışmalara hız verildi. Sorgun içme suyu proje yapımıyla ilgili olarak DSİ Bölge Müdürlüğü teknik personeli, yüklenici firma ve Sorgun Belediyesi yetkilileri bir araya gelerek, isale hattı güzergahı, terfi merkezi ve arıtma tesisinin projelendirileceği alanlarda arazi incelemesi yaptı. Proje kapsamında Sarıhamzalı Bahadın Barajından alınacak suyun 120 metre terfi ettirilerek yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Sorgun ilçe merkezindeki depolara getirilecek. Yıllık 3,47 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

ÇİÇEKDAĞI İÇME SUYU

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacının Yozgat Cemil Çiçek Barajından karşılanmasına yönelik başlatılan çalışmalar da devam ediyor. DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Çiçekdağı ilçesinin içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi. Bal, çalışmaları devam eden iş kapsamında Çiçekdağı İlçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesinin artan su ihtiyaçlarının Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılanacağını söyledi. Bal, alınacak suyun yaklaşık 15 kilometrelik hat ile Çiçekdağı İlçesine, yaklaşık 5 kilometrelik hat ile de Köseli Beldesine iletilerek, her iki yerleşim biriminin içme suyu sorununun ortadan kaldırılacağını bildirdi. Bölge müdürü Bal, Çiçekdağı ilçesiyle Köseli Beldesi’nin şebeke suyu ihtiyacın 2050 yılına kadar Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılanması için gerekli çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.