Şebeke ıslahı

Belediye Başkanı Murat Gürbüz, özellikle ilk ve sonbaharda yağan yağmurlarda şebeke suyu taşıyamadığı için sıkıntı yaşandığını söyledi. Gürbüz, özellikle İlyas Arslan Bulvarı'nın her yağmurda su baskınıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Gürbüz, "Yağmurun biraz şiddetli olması durumunda Sorgun Adliyesi’nin de bulunduğu İlyas Arslan Bulvarında su baskınları yaşanıyor ve adliyenin bodrum katını su basıyordu. Bu durumu önlemek için buradaki menfezlerde genişletme çalışması başlattık. Boruları daha büyük borularla değiştiriyoruz. Menfezleri büyütüyoruz. İnşallah bundan sonra buralarda böyle olumsuz durumları yaşanmayacaktır" dedi.