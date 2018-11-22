Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92708
ALTIN
209.976
DOLAR
5.2713
STERLİN
6.8009
EURO
6.0052

Şebeke ıslahı

SORGUN Belediyesi, şiddetli yağmurlarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu toplama şebekesinde ıslah çalışması başlattı.

Şebeke ıslahı

SORGUN Belediyesi, şiddetli yağmurlarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu toplama şebekesinde ıslah çalışması başlattı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:06
5 Okunma
Şebeke ıslahı

Belediye Başkanı Murat Gürbüz, özellikle ilk ve sonbaharda yağan yağmurlarda şebeke suyu taşıyamadığı için sıkıntı yaşandığını söyledi. Gürbüz, özellikle İlyas Arslan Bulvarı'nın her yağmurda su baskınıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Gürbüz, "Yağmurun biraz şiddetli olması durumunda Sorgun Adliyesi’nin de bulunduğu İlyas Arslan Bulvarında su baskınları yaşanıyor ve adliyenin bodrum katını su basıyordu. Bu durumu önlemek için buradaki menfezlerde genişletme çalışması başlattık. Boruları daha büyük borularla değiştiriyoruz. Menfezleri büyütüyoruz. İnşallah bundan sonra buralarda böyle olumsuz durumları yaşanmayacaktır" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Şebeke ıslahı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
Yerel Buğdaya yöneldik
Yerel Buğdaya yöneldik
Gençlere yönelik dergi
Gençlere yönelik dergi
Müzik Topluluğu kuruluyor
Müzik Topluluğu kuruluyor
Öğretmenlerin Gününü kutladı
Öğretmenlerin Gününü kutladı
Yaşam Desteği Kursu
Yaşam Desteği Kursu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim