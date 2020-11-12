Şebeke çökertildi

Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde 2020 yılının Ekim ve Kasım aylarında Yozgat-Kayseri tren hattından 3 ayrı kablo hırsızlığı, iki küçükbaş hayvan ile tarım aleti ve akaryakıt hırsızlığı olmak üzere toplam 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen üç şüpheliden ikisi yakalandı. Çalıntı küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Firar da bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.