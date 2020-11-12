Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1279
ALTIN
470.818
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.3554
EURO
9.2175

Şebeke çökertildi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi ekipleri gerçekleştirdiği operasyon ile hırsızlık şebekesini çökertti.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:35
Şebeke çökertildi

Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde 2020 yılının Ekim ve Kasım aylarında Yozgat-Kayseri tren hattından 3 ayrı kablo hırsızlığı, iki küçükbaş hayvan ile tarım aleti ve akaryakıt hırsızlığı olmak üzere toplam 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen üç şüpheliden ikisi yakalandı. Çalıntı küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Firar da bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.  

Anahtar Kelimeler:
Şebeke çökertildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11.11’DE YEŞERDiK
11.11’DE YEŞERDiK
Vekiller, asil oldu
Vekiller, asil oldu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
TMO SATIŞINA TEPKi
TMO SATIŞINA TEPKi
MÜSİAD’tan ziyaret
MÜSİAD’tan ziyaret
Vatandaşa teşekkür
Vatandaşa teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim