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Şebeke çalışması tamgaz

AYDINCIK ilçesinde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, çalışmalar kapsamında bozulan yollarında bakım, onarımları yapılmaya başlandı.

Şebeke çalışması tamgaz

AYDINCIK ilçesinde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, çalışmalar kapsamında bozulan yollarında bakım, onarımları yapılmaya başlandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:07
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Şebeke çalışması tamgaz

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatları daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmak için yürüttükleri yenileme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.  Koçak, bu çalışmalarla ilçenin yaklaşık 50 yıldır süre gelen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirterek, yaşanan su kesintilerinden dolayı ilçe halkından biraz daha sabırlı olmalarını istedi.  Şehir şebekesinin yaklaşık yarım asırlık tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatlarda daha hijyenik bir içme suyuna kavuşturmaya yönelik yenileme işi devam ederken, bozulan yollarında bakım ve onarımlarının yapıldığını kaydetti. Koçak, ‘’Çalışmalar sürerken şebekemizin 40-50 yıllık olması nedeniyle el atılan her yer yamalı bohça gibi elimize gelmektedir. Her yerde terk edilen asbest borulardan Aydıncık ilçesini de kurtularak, halkımızın daha sağlıklı bir içme suyuna, patlakların olmayacağı bir şebekeye kavuşması için çalışıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şebeke çalışması Tamgaz
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