Şebeke çalışması başlatıldı

AYDINCIK İlçesinde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bina bağlantılarına da başlanıldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatları daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmak için yenilediklerini bildirdi. Koçak, yapılan çalışmalarla ilçenin yaklaşık 50 yıldır süre gelen sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu kaydetti. Şehir şebekesinin yaklaşık yarım asırlık tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından binalara bağlantılarının yapılmaya başlandığını kaydetti. Başkan Koçak, bu arada Baştürk Mahallesinin de içme suyu borularını yenileme çalışmasını başlattıklarını bildirdi.