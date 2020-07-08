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SAYIM YAPILDI

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından Yurt Tülübaşı ve Peygamber Çiçeği bitkisi sayımları yapıldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:48
SAYIM YAPILDI

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Aydıncık ve Şefaatli İlçelerinde belirlenen iki bitki türü ile ilgili bu yıl da birey sayımları gerçekleştirildi. Korunmasına yönelik alan faaliyetleri kapsamında Aydıncık İlçesinde Yurt Tülübaşı, Şefaatli ilçesinde de Peygamber Çiçeği birey sayımı arazi çalışmaları önceki yıllarda yapıldı. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teknik elamanları, dünyada sadece Yozgat’ta lokal endemik tür olarak bulunan Yurt Tülübaşı ile ilgili Tür Eylem Planı faaliyetleri kapsamında birey sayımı tamamlandı. Aydıncık ilçesinde birey sayımı yapılan Yurt Tülübaşı bitkisinden sonra Şefaatli ilçesinde de Peygamber Çiçeği birey sayımı arazi çalışmalarının da yapıldığı kaydedildi. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, dünyada sadece Yozgat’ta lokal endemik tür olarak bulunan Peygamber Çiçeği Tür Eylem Planı faaliyetleri kapsamında birey sayımı yaptı. 

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SAYIM YAPILDI
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